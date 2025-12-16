日本版GPS衛星「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機があす17日、種子島宇宙センターから打ち上げられます。現地から中継です。

きのう15日まで風の強かった種子島ですが、きょう16日はよく晴れて穏やかな天気となっています。

ロケットは今、私の後方にある組立棟の中にあって、このあと午後9時ごろから発射地点に移されます。

17日に打ち上げられるH3ロケット8号機には、カーナビやスマートフォンなどに高精度の位置情報を送る日本版GPS衛星「みちびき5号機」が搭載されています。

「みちびき」は現在５機体制で、アメリカのGPS衛星と併用して運用されています。国は今回の打ち上げに続き、来年2月にも「みちびき7号機」の打ち上げを決めていて、日本の衛星だけで安定した測位ができる7機体制での運用を目標としています。

今回の打ち上げはもともと今月7日に予定されていましたが、ロケットの姿勢の制御装置に接触不良などが見つかり、延期されていました。種子島では打ち上げへの期待が高まっています。

（福岡から）「ぜひ見て感動したい。無事に飛びますように」

（愛知から）「頑張って頑張って上ってください」

H3ロケット8号機は、あす17日午前11時10分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。MBCではインターネットのライブ配信でお伝えします。

