シリーズ「昭和からのメッセージ」はきょう16日で最終回です。

72年前の12月25日、戦後、アメリカ軍の統治下におかれていた奄美群島が日本に復帰しました。終戦間際、朝鮮半島から命からがら故郷の奄美大島に戻り、戦後は日本との分断を体験した男性が奄美市にいます。

男性が伝えたい、若者へのメッセージです。

奄美市の丸田卯禮男（まるた・うれお）さん86歳。戦後、アメリカ軍の統治下におかれ、祖国復帰運動が盛んだった小学生の時のことを今でも覚えています。

（丸田さん）「石段は全然変わらない。あの辺に演台があって、いろいろな人が演説をした」

丸田さんは第二次世界大戦が勃発した昭和14年、当時、日本の植民地だった朝鮮半島北部の港町・羅津で生まれました。両親は奄美大島出身。3人きょうだいの末っ子で、父親は満州鉄道の技師でした。

（丸田卯禮男さん）「日本人はお金持ちだと朝鮮の人は話していた」

しかし、終戦間際、ソ連軍が進駐し、混乱から逃れるため、日本へ帰ることに。

当時6歳の丸田さんは、家族5人で、850キロ離れた中国の大連に向かいました。

（丸田卯禮男さん）「艦砲射撃をされたり、空から爆撃されたり。そういう状況の中で、あちこちに隠れながら、撫順かな、そこまで歩いて、相当の道のりだったんじゃないかな」

中国で終戦を迎えた丸田さん一家。日本へ戻る船から故郷・名瀬の港を見た時の父親の姿が、今でも目に焼きついています。

（丸田卯禮男さん）「（父が）ふるさとを見たんでしょうね。涙を流して、『お父さん泣いてるな』と」

しかし、敗戦から半年後。再び、時代に翻弄されました。

本土との行き来が自由にできなくなったことから、島の食料や物資は不足しました。

（丸田卯禮男さん）「ナリ（ソテツ）のおかゆをよく食べた。ナリガイというもの。米が少し入っているとうれしかった」

奄美の人たちは、祖国復帰のために、署名、集会、断食といった非暴力の運動を続けました。

奄美市の名瀬小学校は、復帰運動の中心的な場所となり、集会が度々開かれました。丸田さんも集会に参加しました。

（丸田卯禮男さん）「何かあったら、お互いに協力し合って、力を合わせて育んで、みんなで故郷を盛り上げていく意識は忘れてほしくない。そういった気持ちが島の人たちにはある」

復帰運動のリーダーだった泉芳朗さんの演説も記憶に残っています。

（丸田卯禮男さん）「始まる前にこの辺に来てみんなが来るのを待っている。泉芳朗の声は独特。甲高い声だから。ものすごく響いていた」

奄美群島が日本復帰を果たしたのは、アメリカの統治が始まってから8年後の昭和28年12月25日。丸田さんが14歳の時でした。

（丸田卯禮男さん）「（日本復帰の歌）『太平洋の潮音はわが同胞の血の叫び』 大声出しながら張り上げてみんなで歌って歩いた。『あー日本に帰ったぞ』という思い」

その後、大学に進学し、母校・大島高校の体育教員として2001年まで教鞭をとった丸田さん。

この日、母校の後輩たちに、自身の体験を語りました。

（丸田卯禮男さん）「すごい声でみんなを掻き立てて、元気づけて、みんなで頑張ろうという、演説をしてくれた」

（大島高校2年生 村田羽菜さん）「生まれる前の奄美大島の情景をたくさん聞くことができたし、次の代に生かしていけるように、もう少し頑張る」

戦後80年。世界では今も国同士の戦争や対立がなくなりません。

（丸田卯禮男さん）「それぞれの国のものの考え方が違う。戦争、人の殺し合いはいけないんだという、それだけでもいいから。これだけは絶対にいけないという、世界共通のもの（意識）を作ってもらいたい」

戦争に翻弄された少年時代。その記憶と教訓は、次の世代へ引き継がれていきます。

