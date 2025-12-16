物価高に泣かされた一年もあと2週間あまりですが、「初詣」にも異変が…。お守りに絵馬、おみくじにも値上げの波が押し寄せています。

来年は「午年」。都内にある名前に「馬」がつく神社では…

馬橋稲荷神社 禰宜 本橋宣彦さん

「これを欲しいという方が結構いらっしゃいます」

すでにこの「御朱印帳」が人気になっているそうです。ただ、神社や寺によっては“物価高”の影響も。

こちらは、東京・杉並区にある神社。参拝者が祈願していたのは…

大学生

「週末に旅行に行くので、晴れてほしいなと思ってお願いしに来ました」

日本で唯一、天気を祈る「気象神社」です。ユニークな「お守り」が人気なのですが、今月から一部を200円上げしました。下駄の形をした絵馬は800円から1000円に。

気象神社 禰宜 紺谷大進さん

「こういった袋ですね。袋自体も値上がりしている状況。我々も運営して生き残っていかなければいけない事情もありますので」

東京・日野市にある「高幡不動尊金剛寺」では、「おみくじ」が100円から200円に。年末の混乱を避けるため、すでに改定されています。

高幡不動尊金剛寺

「重要文化財を維持するため一年中、空調を使っています。電気代が高騰し、合わなくなってきたためです」

東京・杉並区にある「阿佐ヶ谷神明宮」では…

70代

「そんなところにまで値上げの波が来たんだなと思いますね」

きのう、「祈祷料」を来年から1000円上げると発表しました。祈祷の際に渡す「授与品」の資材高騰が理由ですが…

阿佐ヶ谷 神明宮 権禰宜 中野海紀さん

「（これまで）ほとんど値上げをしたことはない。約20年以上ぶりになるのではと」

物価高の影響は来年にも持ち越されそうです。