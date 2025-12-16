牛肉に代わり「鶏すき焼き」注目…スーパーでも売り上げアップ　自宅での調理は肉を薄めに切るのがポイント

日ごとに寒さが増し、ホカホカのお鍋が恋しくなるこの時期。

注目度が上がりつつあるのが、鶏肉を使った「鶏すき焼き」です。

東京・神田に明治時代から店を構える、創業120年以上の老舗すき焼き店「鳥すきやき ぼたん」。

名物の鳥すきやきは、炭の入った火鉢と鉄鍋で千葉県産ブランド鶏のもも、むね、レバーなどをじっくりと煮込むひと品。

鍋の締めには、秘伝の割り下を使った親子丼も楽しめます。

店主は、ランチ営業を開始してから若い世代の客も増えてきたと話します。

鳥すきやき ぼたん5代目・城一泰貴店主：

最近は日中、土曜日のお昼間は結構若い方が多いですね。

定番の牛肉ではなく、鶏肉を使った鶏すき焼き。

定食チェーン大手の「大戸屋」では、「月見鶏すき焼き重」として販売しています。

甘辛の特製ダレでじっくり煮込んだ鶏肉に、白菜などすき焼きの定番具材を合わせた2025年4月からの新メニューです。

鶏すき焼きを家庭で作る人も増えていて、埼玉県のスーパーでは、すき焼き用にカットした鶏肉を12月1日から販売しています。

「コモディイイダ東川口店」では、すき焼き用の国産牛ロース薄切りが100グラムで税込み約950円。

オーストラリア産の牛肉でも税込み430円ほどです。

これに対し、鶏すき焼き用の胸肉はカットしている分、通常の胸肉より割高ですが100グラムで税込み約150円のお手ごろ価格。

売り上げは販売開始から日を追うごとにアップしているといいます。

コモディイイダ SV統括部長・大塩隆一さん：

ご家庭の一つのお料理アイテムとして、ちょっとすき焼き食べたいなという時に牛肉に代わって、鶏のすき焼きもこの間おいしかったねということでリピートにつながれば。

安さとおいしさに加え、健康面での需要もあるようです。

それでは、すき焼き用のカット肉が手に入らない場合はどのように調理すればいいのでしょうか。

「鳥すきやき ぼたん」の店主に鶏肉カットのコツを聞きました。

鳥すきやき ぼたん5代目・城一泰貴店主：

できるだけ薄く切るというのと、煮るときに強火でガンガン炊いてもらって、煮えたらすぐに食べる感じです。

使う鶏肉は、ももでもむねでも火が通りやすく、また割り下の味を染み込みやすくするため薄めに切ることがポイント。

それにより煮込む時間が短くなり、肉が硬くなりにくいといいます。

鳥すきやき ぼたん5代目・城一泰貴店主：

強火でガーッと炊いて、すぐ食べる状態までもっていくのがいい。

「鶏すき焼き」が新たな冬の定番となるかもしれません。