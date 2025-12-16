来年8月から世界基準に合わせた「秋春制」が始まるJリーグ。その移行措置として来年2月から6月にかけて、短期間の特別リーグが開催されます。きのう、その特別リーグの組み合わせが発表され、カターレ富山の戦うグループが決まりました。



サッカーのプロリーグは世界的に「秋に開幕して春に終了する」のが一般的です。





Jリーグも、来年2026年から再来年2027年にかけて行うリーグ戦から「8月開幕・ 5月終了」の「秋春制」に移行します。この秋春制導入に伴う移行措置として、来年2月から6月にかけて行われるのが特別リーグ「Jリーグ百年構想リーグ」です。カターレ富山は、J2・J3の40クラブが参加する「J2・J3百年構想リーグ」に参加します。このリーグは「地域リーグラウンド」と「プレーオフラウンド」の2段階で構成され、地域リーグラウンドの組み合わせがきのう決まりました。J2・J3合わせて40クラブを東西に分け、さらにA・Bに分けた4つのグループのうち、富山は「WEST-A」に入りました。この10クラブでホームアンドアウェイの総当たり戦を行いグループ内の順位を争います。この地域リーグ ラウンドでの順位をもとに、プレーオフ ラウンドを戦います。地域リーグ ラウンドでグループ1位になれば、他の3グループの1位のクラブと。グループ2位になれば他の3グループの2位のクラブと、といった形でノックアウト形式のプレーオフラウンドを戦い、リーグ全体の最終的な順位が決まります。この特別リーグは、PK戦による完全決着方式で引き分けはありません。また、地域リーグラウンドでは勝ち点1ごとに50万円の助成金が設定されていて、クラブにとって大事な試合となります。さらに、この特別リーグでは昇格・降格がありません。このため今シーズン最終戦でJ2残留を決めたカターレ富山は、特別リーグ終了後、来年8月に開幕する秋春制初めてのリーグに、J2のクラブとして参加します。左伴繁雄社長は「昇降格のない特別リーグでは多くのチャレンジをしたい」と話しています。また、今シーズン途中から指揮を執った、安達亮監督の続投も先日発表されました。特別リーグがどんな戦いになるのか楽しみです。特別リーグ「百年構想リーグ」は来年2月7日に開幕します。