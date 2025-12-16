阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が13日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）にゲスト出演。かつての同僚から衝撃の天然ぶりを暴露され、スタジオが笑いに包まれる場面があった。

この日は「プロ野球 名！迷？コンビ」がテーマ。糸井氏は、日本ハム時代の同僚の杉谷拳士氏から「糸井先輩は何も覚えられないんですよ。ついさっき打った球種すら覚えていない」と暴露された。

さらに、杉谷氏は「糸井さんはサインも覚えられない」と切り出し、12年の日本シリーズ初戦を回想。2番に杉谷氏、3番に糸井氏という打順で、杉谷氏は初回に出塁。すると、カウント2−2でエンドランのサインが出たという。気合十分で二塁へ走りながら、ちらっと打席の糸井氏を見ると、なんと見送り。杉谷氏はスライディングしてアウトになり、肩を落としながらベンチへ帰ったという。

すると、糸井氏から「拳士！よう走ったな〜、お前」と笑顔で肩を叩かれたといい、杉谷氏は「この話、やっと言える！」と強調。しかし、糸井氏は「ミスやったの？」と天然ぶりをさく裂させ、スタジオは爆笑に包まれていた。