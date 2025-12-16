義実家に帰省するのを、ストレスに感じている人も多いのではないでしょうか？ 特に年末年始は義実家でお手伝いをさせられることも多いため、気疲れしてしまいますよね。

今回は、帰省をあてにして「少しでいいから」と嫁に大掃除をさせる義母の話をご紹介いたします。

大掃除をさせられる

「毎年、年末年始は義実家で過ごすことになっているのですが、義母は私が来るのをあてにして大掃除を押し付けてくるんです。義母は『少しでいいから』と言う割に、ガッツリとした掃除をさせてくるので正直迷惑でしかありません。しかも、部屋がめっちゃ汚いんですよね……。それに『すごく手際がいいわね』『私よりも上手だから尊敬しちゃうわ』と過剰に褒めてくるので、余計に断りにくくて……。今年も帰省したら大掃除をさせられるのかと思うと、今から憂鬱です」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 年末の帰省を狙って、ここぞとばかりに大掃除をさせているような感じがしますよね。褒めて断りにくくさせるのも、作戦の一つなのかと疑ってしまいます。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。