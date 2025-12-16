【「尊みを感じて桜井1st写真集『尊在証明』」】 12月21日発売予定 価格：4,400円

表紙

【拡大画像へ】

双葉社は、「尊みを感じて桜井1st写真集『尊在証明』」を12月21日に発売する。価格は4,400円。

本書はコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマーとして活動する、尊みを感じて桜井さんの1st写真集。彼女自身がフィギュアになりきり、さまざまなことにチャレンジする。

また、ウエディングドレスやメカニカルな水着など、コスプレイヤーならではの衣装の着こなしも披露。ランジェリー姿や水着姿はもちろん、バスタオル姿、シースルー衣装では美しいボディラインを魅せてくれる。

なお、発売記念イベントも1月12日に、書泉ブックタワーにて開催予定。彼女を撮影できる特典などが用意される。

□発売記念イベントのページ

裏表紙

【尊みを感じて桜井さんコメント】

雨の中で撮影したりとハードでしたが、12月2日の自分の誕生日に発売される「漫画アクション」で写真集カットを解禁するのに向けて頑張りました！ジャグジーでの撮影は緊張しましたが、ドキドキしできるような写真集になっていると思います。たくさんの方に読んでいただけたら、うれしいです！

（C）双葉社／撮影：梶田竜ノ介