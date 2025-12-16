【オレンズネロ限定セット 0.3/0.5】 1月23日より順次販売 価格：7,920円

ぺんてるは、シャープペンシル「オレンズネロ」から、限定の金属製替芯ケースとホルダー式消しゴムがセットになった「オレンズネロ限定セット」を1月23日より全国の文具取扱店にて順次販売開始する。価格は7,920円。

「オレンズネロ」は、ノック１回で書き続けられる「自動芯出し機構」を搭載したシャープペンシル。今回発売されるのは、同シリーズの「所有感」や「存在感」といった世界観を継承し、名前の由来である「黒（NERO）」にこだわった、限定カラー2色を含む限定セット。定番の「ブラック」、静けさと深みのある「グリーンブラック」、高品質なシャープペンシル替芯を想起させる「カーボンブラック」の3種類がラインナップ。いずれも限定の金属製替芯ケースとホルダー式消しゴムをセットにした、限定パッケージで販売される。

なお、限定セットでは、3色それぞれに0.3mmと0.5mmの2種類の芯径を展開。6種類のバリエーションから好みに合わせた1本を選ぶことができる。

限定金属製替芯ケース

限定ホルダー式消しゴム（CLIC ERASER）



