絵の中にはちょっとした仕掛けもあります。



山口市の今八幡宮に16日、2026年の干支＝ウマが描かれた大きな絵馬が奉納されました。



山口市の今八幡宮に奉納されたのは、周南市の画家＝河村純一郎さんが描いた絵馬です。



2026年の干支はウマ、作品のタイトルも「招き午」です。



ところが、虚と実、男と女など、対立した概念の中ほど＝「中庸」をテーマとしているという河村さんによれば、ウマでも人間でもない存在ということです。





（河村純一郎さん）「人間と馬もどきみたいな感じ」「ちょっと人間ぽい感じの動物を作った」今八幡宮では2020年から毎年、県内の著名な画家が、干支の絵馬を奉納していて、この作品が7点目です。河村さんの作風は、人物の腕が極端に長いことで知られていて、この作品の前足に、その作風が現れています。木の板の木目の線の美しさから、着想を得ているということです。さらにこの絵のどこかに3つのハートマークがあるといいます。（河村純一郎さん）「午年のウマがこういう風に表現できるんだということと、このなかにちっちゃいハートが3つ隠れているんですよ、それを見つけると、幸せになれるかもねっていうふふふふ」この絵馬は、16日から1年間、今八幡宮の楼門で展示されるということです。