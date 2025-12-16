ORANGE RANGE「ミチシルベ～a road home～」が『M-1グランプリ2025』オリジナルPVテーマソングに！PVも公開
ORANGE RANGEの「ミチシルベ～a road home～」が『M-1グランプリ2025』オリジナルプロモーションビデオ（以下、PV）のテーマソングに決定し、オリジナルPV「M-1グランプリ2025 × ORANGE RANGE『ミチシルベ ～ a road home～』」がM-1グランプリ公式YouTubeチャンネルでプレミア公開された。
■今回の大会テーマは「漫才万歳」
今回の大会テーマは「漫才万歳」。「漫才」の起源は「万歳（ばんざい）」にあるという原点に立ち返り、話芸が持つ根源的な力と、漫才がもたらす喜びを改めて伝えるテーマとなっている。
予想不可能な結果の先にある景色へたどり着けるのは、自分自身の「道しるべ」を信じる者だけ。大人へと歩む道のなかで、楽して流れに身を任せる人生を選ばず、しるされた道をひたすら進み、楽しみながら、もがきながら“王者”を目指すM-1戦士たちを導いてくれる楽曲として、「ミチシルベ～a road home～」が採用された。
毎年恒例となった4分間のPV。その熱量を、ぜひ自身の目で確かめよう。
「ミチシルベ～a road home～」は、2004年リリースのORANGE RANGEの5枚目のシングル。『M-1グランプリ2025』は、12月21日18時30分からABCテレビ・テレビ朝日系で放送される。
■ORANGE RANGE コメント
「ミチシルベ～a road home～」をテーマソングに起用していただけて、めちゃくちゃ嬉しいです。
映像も拝見しましたが、お笑い芸人さんの生き様とリンクしていて感動しました。この楽曲は頑張っている人達への応援ソングなので、エントリーした全てのチャレンジャーにエールとありがとうを贈りたいです。今年はどんなドラマが待っているのか、楽しみしかないです。
『M-1グランプリ2025』番組サイト
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
■【画像】ORANGE RANGEのアーティスト写真
■【画像】PVのキャプチャ
■【画像】『M-1グランプリ2025』の番組ロゴ