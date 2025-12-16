日銀利上げ路線で熱視線、新春相場へ底力発動の「金融・バリュー株」 ＜株探トップ特集＞
―日本株取り巻く環境に20年前との類似点、米ドル供給量増加で金価格に上昇圧力も―
日本銀行は18～19日の金融政策決定会合で、0.25％の利上げに踏み切る公算が大きい。並行して、金融市場では日銀がターミナルレート（利上げの最終到達点）の引き上げを模索しているとの観測が広がっており、今月の決定会合で利上げが決まった後も、追加利上げの時期を市場は模索することとなりそうだ。一方で、米連邦準備制度理事会（FRB）は3会合連続の利下げに踏み切り、非QE（量的緩和）とはいえ短期国債の買い入れに踏み切った。日米の金融政策と直近までの通貨供給量を見据えると、2026年の注目セクターが浮かび上がることとなる。
●FOMC後にNYダウ最高値
注目された年内最後の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、大方の予想通り3会合連続の0.25％利下げとなった。パウエルFRB議長はFOMC後の記者会見において、「追加利下げも排除しない」と述べるなど、ハト派的な印象を市場参加者にもたらした。
更にFRBは、今月12日から月額400億ドル（約6.2兆円）の財務省短期証券（Tビル）の購入を開始すると発表した。この措置は市場の流動性と金利誘導目標システムの管理を確実に維持することが目的だという。納税期限によって流動性の需要が高まる来年4月に準備預金が急速に減少するリスクに備える。数カ月間は高水準の買い入れを進め、その後は月間200～250億ドルと購入額を減らす見通しだ。
今回の措置に対してパウエル議長は「十分な準備金供給を維持し、政策金利の効果的な管理を支えることのみを目的としている」と述べ、「これらの問題は金融政策スタンスとは別であり、いかなる影響も及ぼさない」と強調した。しかし市場では、暗に景気を押し上げるステルスQEの実施だと捉える向きがある。FOMC後、ハイテク株は頭打ちとなってはいるものの、NYダウとS＆P500指数は過去最高値を更新した。
FRBはコロナ禍対応で金融緩和に踏み切った後は利上げに転じ、22年6月以降はQT（量的引き締め）に動いた。結果として9兆ドルにまで膨らませたバランスシートを6.6兆ドルまで縮小させたが、その過程で短期金融市場にひずみが生じることとなった。短期国債の買い入れはあくまでこうした問題に対するテクニカルな対応とされるが、ドル供給量を増加させる効果をもたらすものでもある。
ドル供給量はQTの実施に伴って一時的に減少したが、24年以降は増加に転じており、FRBによる利下げによる効果が表れるようになった。米国の民間部門が保有する資金量（M2）をみると、25年4月に過去最高額を更新。その後も増加を続け、最新の統計である10月は22兆2981億ドルと19年末比で45％増。過去20年間では約3.3倍に膨らんだ。M2は通貨供給量を示す指標の一つとされる。
日銀に関しては金融政策決定会合を前にして、0.25％の利上げを市場は織り込み済みとのことだが、投資家の視線はその後の利上げペースに向かっている。植田総裁は1日の名古屋市内での講演後の記者会見で、現在の金利水準と、景気を冷やすことも熱することもない中立金利との距離について、「次回利上げをすることがあればその時にその時点の考えをもう少しはっきり明示させていただければと思う」と述べた。これを受け、決定会合後の記者会見で中立金利に関してどのような発言をするのかに市場参加者の関心が向かっている。現行は1～2.5％の間とされている推計値を日銀が引き上げ、追加利上げの余地を広げるのではないか、といった思惑もマーケットを席巻するようになった。