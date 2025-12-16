香取慎吾MC番組で突然“SMAP”名曲 SNS反響「染みる‥」「不意打ちのオレンジは…（泣き顔）」「ビックリした、嬉しいな」
フジテレビは16日、『星になったスターたち』（後7：00）を放送。CMまたぎのブリッジで突如流れたSMAPの名曲に、SNSに多くの反響が寄せられている。
【写真】稲垣・草なぎ・香取、森且行と21年ぶり共演で熱い抱擁
同番組は、今年惜しまれつつ旅立たれたスターの皆さんの「軌跡」と「人柄」を静かにたどり、感謝と敬意を込めて、故人をしのぶヒューマン・ドキュメント・バラエティー。MCは前回に続き、上沼恵美子と香取慎吾、進行は上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）が務めている。
番組が始まって最初のCMに行く直前。今回取り上げる人物のダイジェスト映像とともに、突如「『さよなら』と言えば君の〜」と、SMAPの隠れた名曲と名高い「オレンジ」が流れた。
この突然のBGMに、Xでは「#星になったスターたち」をハッシュタグに、「オレンジ流れてる！」「オレンジ！！！！！！！！！！」「オ、オレンジ流れた。。。」「不意打ちのオレンジは…（泣き顔）」「急にオレンジ流れてびっくりした」「オレンジ！染みる‥」「SMAPの「オレンジ」泣ける」「ふいうちのオレンジ 封印していた思いがこみ上げてくるよ」「慎吾くんの番組でオレンジが流れたんですがビックリした、嬉しいな」「ついさっき帰宅！で観始めたらオレンジ！泣」など、多くの反響が寄せられている。
「オレンジ」は、2000年8月にSMAPがリリースしたシングル「らいおんハート」に収録。カップリング曲ながら人気投票などでは上位に入るなど、SMAP屈指の人気曲として知られている。作詞・作曲は音楽プロデューサーの市川喜康が手掛けた。
【写真】稲垣・草なぎ・香取、森且行と21年ぶり共演で熱い抱擁
同番組は、今年惜しまれつつ旅立たれたスターの皆さんの「軌跡」と「人柄」を静かにたどり、感謝と敬意を込めて、故人をしのぶヒューマン・ドキュメント・バラエティー。MCは前回に続き、上沼恵美子と香取慎吾、進行は上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）が務めている。
この突然のBGMに、Xでは「#星になったスターたち」をハッシュタグに、「オレンジ流れてる！」「オレンジ！！！！！！！！！！」「オ、オレンジ流れた。。。」「不意打ちのオレンジは…（泣き顔）」「急にオレンジ流れてびっくりした」「オレンジ！染みる‥」「SMAPの「オレンジ」泣ける」「ふいうちのオレンジ 封印していた思いがこみ上げてくるよ」「慎吾くんの番組でオレンジが流れたんですがビックリした、嬉しいな」「ついさっき帰宅！で観始めたらオレンジ！泣」など、多くの反響が寄せられている。
「オレンジ」は、2000年8月にSMAPがリリースしたシングル「らいおんハート」に収録。カップリング曲ながら人気投票などでは上位に入るなど、SMAP屈指の人気曲として知られている。作詞・作曲は音楽プロデューサーの市川喜康が手掛けた。