BOYS AND MEN・辻本達規、公演中に右かかとを骨折 28日の公演は演出を大幅変更へ「一刻も早い回復に努めてまいります」
BOYS AND MENは16日、公式サイトを通じ、メンバーの辻本達規が公演中に右かかとを骨折したと発表した。今後の公演は予定通り実施するが、演出は大幅に変更するとしている。
【画像】辻本達規が右かかとの骨折を発表したBOYS AND MENの投稿
「【辻本達規についてのご報告】」と題した投稿では「12月13日(土) KT Zepp Yokohamaの公演中、辻本達規が右足を負傷し、本日右足踵骨（かかとの骨）の骨折と診断されました」と報告。「今後の仕事に関しましては、右足に負担がかからない形で、可能な限り予定通り参加してまいります」と続けた。
「また、12月28日（日曜）Zeppツアー名古屋公演につきましても予定通り出演はいたしますが演出が大幅に変更になる部分がございます。ファンの皆様をはじめ、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
最後に「一刻も早い回復に努めてまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
辻本は1991年5月7日生まれ。岐阜県羽島市出身。フォーチュンエンターテイメント所属。2010年に「BOYS AND MEN」に加入しデビュー、メンバーカラーは「赤」。愛称は“つーじー”、“つじちゃん”など。その他、「羽島市アンバサダー」、「スカパー！中日ドラゴンズ応援団長」、「中日新聞SDGsナビゲーター」も務める。出演は『スイッチ！』（東海テレビ）、『あさドレ♪』（中京テレビ）のほか、ドラマ『ワカコ酒』石田哲也役など。
