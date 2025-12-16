G1東京大賞典

東京シティ競馬（TCK）は15日、大井競馬場で29日に開催されるG1東京大賞典（ダート2000メートル）の選定馬を発表。前日に行われる中央競馬の祭典、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）顔負けの豪華メンバー集結にファンからは「メンツが豪華すぎる」「有馬より今年はこちらだな」などの声が上がっている。

暮れのダート王者を決める東京大賞典。TCK公式や地方競馬全国協会(NAR)の公式Xで発表された選定馬には、帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝しているミッキーファイトや今年の3歳国内ダート2冠馬ナチュラルライズ、その3冠を阻止してジャパンダートクラシックを制したナルカミなど今年のダート戦線を盛り上げたメンバーや、ホッカイドウ競馬の重賞最多勝利数を塗り替えたベルピットなど地方競馬の雄が名を連ねた。

昨年同レースを制したフォーエバーヤングは、今年11月に日本調教馬として初めて米競馬の祭典、BCクラシック制覇の偉業を成し遂げた。今回、フォーエバーヤングは不在だが、それに続く有力馬たちの集結に、X上のファンも熱視線を送っている。

「有馬記念より今年はこちらだな」

「流石に、今年のBCクラシック日本初勝利馬は出ないかぁ」

「もう一度舞うんだナルカミ！」

「流石にエバヤンは来なかったかー でも楽しみなメンバー！」

「レガレイラ ミッキーファイト ルメール騎手が1年締めくくりそう」

「ベルピット頑張れ！道産子の夢」

「うわぁ、なんちゅうメンバーじゃ……」

「エバヤンが出ないにしろメンツが豪華すぎる」

「3歳世代が次世代の希望になると思うんで打倒ミッキーファイトで頑張って欲しい」

今年最後のG1を彩る有力馬たちへファンの期待も高まっていた。



（THE ANSWER編集部）