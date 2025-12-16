「眉が決まらない…」を解消！30代後半からの“今の顔に合う”大人眉メイクの正解ポイント
朝のメイクで一番つまずきやすいのが、「眉がどうしても決まらない」という悩み。30代後半〜40代になると、毛量や毛流れが変わり、以前の描き方ではしっくりこない場面が増えてきます。その結果、眉がぼんやりして顔が間延びして見えたり、逆にきつい印象に傾くことも。そこで今回は、大人世代の“今の顔に合う”眉をつくるための３つのポイントを紹介します。今日のメイクからすぐ取り入れられ、印象が自然に整うはずです。
眉が薄くなってきたら「土台作り」で自然な輪郭をつくる
年齢を重ねると、眉尻の毛が細くなって輪郭が取りづらくなることがあります。そんなときに大切なのが、まず「土台」を整えること。パウダーで影をふんわり仕込み、全体の形を軽く整えておくと、輪郭が決まりやすくなり、あとから描き足す部分が明確になります。
最初からペンシルでくっきり線を引くと不自然に見えやすいため、「パウダーで面を作る→必要な部分を細く描く」の順番が、大人眉を綺麗に見せる基本。柔らかい影が足されることで、抜け感が生まれ、若見えにもつながります。
“アーチ問題”や“平行問題”は眉山の位置で整う
眉の形がなぜか安定しないという悩みは、眉山の位置が合っていないことが多いです。大人世代はまぶたが少し変化するため、今までの眉山の位置だと角度が強く見えたり、逆に垂れて見えることがあります。
そこで意識したいのが、「眉山をほんの少し外側にずらす」こと。眉頭から眉山までをなだらかにつなぐと、柔らかく今っぽい印象に整います。眉山が内側に寄りすぎると昔風のアーチに見えやすいため、“位置で調整”することが大人世代には効果的です。
仕上げの眉マスカラと毛流れ補正で一気に今っぽく
最後に取り入れたいのが「眉マスカラ」。黒髪・暗髪の大人世代は、「眉のトーンを少し明るくする」だけで影がやわらぎ、顔全体の印象がふっと軽くなります。ベージュやアッシュ系をひと塗りすると、柔らかい雰囲気に寄せやすく、眉そのものが整って見える効果も。
さらに、「スクリューブラシで毛流れを整える」ことで立体感が自然に復活。毛並みが整うと形が安定し、仕上がりのクオリティが大きく変わります。眉がどうしても決まらない日は、この“仕上げのひと手間”が印象をやさしく整えてくれます。
眉は顔の印象を大きく左右するからこそ、“今の顔に合う描き方”を知っておくことが大切です。今日のメイクがうまく決まらないと感じた日は、ぜひ３つのポイントを取り入れて、自然と整う大人眉を手に入れてください。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
