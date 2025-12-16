オトコの色気を感じます。女性を「ヌマらせる男性」に見られる特徴
「いつに間にか彼のことを好きになっていた」という経験はありませんか？
もしかしたらそれは、その男性の持つ色気にやられてしまったのかも。
そこで今回は、女性を「ヌマらせる男性」に見られる特徴を紹介します。
｜スキンシップが上手い
色気のある男性は女性へのスキンシップが上手。
例えば会話中に、さりげなくポンと腕や肩触れられた瞬間、妙に色っぽく感じたことありませんか？
触れ方やタッチの強さ、匂いなど、何かしらあなたの琴線に触れたのでしょう。
｜体を適度に鍛えている
体を鍛えている男性からも色気を感じられるはず。
普段は服で見えない部分を目にした瞬間、筋肉質な体やガッチリとした肩幅に心惹かれてしまう女性は少なくありません。
しかも、そのギャップが大きいほど、沼ってしまう可能性があるでしょう。
｜少しミステリアスな雰囲気がある
少しミステリアスな雰囲気のある男性に思わず色気を感じる女性は少なくありません。
そういう男性は自分のことを多くは語らず、自分の気持ちを視線や仕草で感情を表現するもの。
あえてそういう仕草を意識してやっている男性もいるので、簡単に沼らないように注意が必要です。
特定の男性をいつの間にか好きになってしまったら、その男性の色気に惹かれてしまったのかも。
ただしそういう男性は、その色気を他の女性にも見せているはずなので、闇雲にのめり込まないように注意してくださいね。
