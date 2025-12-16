茅島みずき（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/16】女優・モデルの茅島みずきが16日、自身のInstagramを更新。ドラマイベントでの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆茅島みずき、シースルーコーデで美脚披露


茅島は「今日は『スキャンダルイブ』大ヒット御礼第5話“イブ”行上映＆トークショーでした」と報告。透け感のあるツイード素材のセットアップを着用した。シースルーのトップスとミニ丈のパンツを組み合わせ、ベージュのブーツで統一したスタイルで、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。

◆茅島みずきの美脚コーデに反響


この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「透け感最高」「美脚すぎ」「お疲れ様でした」「おしゃれ」「似合いすぎ」「脚長い」「透明感爆発」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

