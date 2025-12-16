山崎紘菜、ショーパン×ファーブーツで美脚際立つ「脚真っ直ぐで綺麗」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】女優の山崎紘菜が16日、自身のInstagramを更新。ラジオ番組の公開収録の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳171cm美人女優「脚真っ直ぐで綺麗」スラリ美脚際立つミニ丈コーデ
山崎は「ヒトハト公開収録ありがとうございました」と文化放送「Heat ＆ Heart！」の公開収録時の写真を公開。オーバーサイズのシャツにショートパンツを合わせ、ボリューム感のあるファーブーツを着用したスタイルを披露した。「ふわふわともこもこは正義」とコメントし、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚真っ直ぐで綺麗」「スタイル良すぎ」「可愛い」「お疲れ様でした」「おしゃれ」「もこもこ似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
[Not Sponsored 記事]
◆山崎紘菜、ショーパンコーデで美脚披露
◆山崎紘菜の美脚コーデに反響
