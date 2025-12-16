ホロライブ卒業発表の天音かなた、握力測定で“自己ベスト”を更新 〇〇キロの怪力に「そろそろりんごいけそう」「男より力あるのやばい」
12月27日をもって「ホロライブ」からの卒業を発表しているVTuber・天音かなたさんが、16日までにエックスを更新。人生最高記録となった握力を公開し、ファンから驚きの声が上がった。
【写真】天音かなたさん、男性顔負けの握力を見せつける
15日に「ホロライブ English」のフワワ・アビスガードさん＆モココ・アビスガードさんのチャンネルで配信されたオフコラボ歌枠に登場したかなたさんは、ふたりからの「握力測りたかった」というリクエストに応え、急遽握力測定を実施。これまでの自己ベストは「55キロ」だったそうだが、それを大きく更新する「59.9キロ」を叩き出した。
コラボ後にかなたさんは自身のエックスを更新し、コラボ配信で使用したかわいい握力測定器の写真を「握力59.9kgアイドル ぎゅぎゅ 握り潰しちゃうぞ」のコメントとともにアップ。測定器の画面には確かに「59.9kg」の文字が刻まれている。
男性顔負けの怪力を見たファンからは「そろそろりんごいけそう」「また強くなっちゃったｗ」「そこらへんの男より力あるのやばい」「これなら卒業してから自然界でもやっていけるか…」など、驚きの声が集まっていた。
引用：「天音かなた」エックス（@amanekanatach）
