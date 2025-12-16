【GUの濃ブルー】がセンス良い！ 40・50代が即こなれる「トップス着回しコーデ」

本格的な冬に向けて洋服を買い足すなら、鮮やかな色味で大人っぽい雰囲気を放つ濃ブルーのアイテムがおすすめ。今季のトレンドカラーとしても注目されており、ワンランク上の着こなしが叶いそうです。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、ミドル世代に似合う上品なコーデを解説。鮮度アップが狙えるレイヤードスタイルをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

ワイドパンツと合わせたメンズライクな着こなし

【GU】「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー」\2,290（税込）

鮮やかな濃ブルーが存在感を放つスウェットトップス。程よくワイドなシルエットで、こなれ見えはもちろん体型カバーも期待できます。シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えるため、忙しいミドル世代の強い味方になってくれそう。ダークグレーのワイドパンツと合わせれば、かっこよさも大人っぽさも備わった最旬コーデに。アクセントとして白シャツを重ね着すると、さらに今っぽく垢抜けできるかも。

ナロースカートで引き算して上品カジュアルに

ルーズなスウェットトップスを大人っぽく着こなしたいなら、スタッフのKumikoさんのようにナロースカートを合わせてみて。Iラインシルエットのスカートでメリハリをつけることで、カジュアルながらも上品なコーデに仕上がっています。ブルーと黒のシックな配色も、ミドル世代のきれい見えをサポート。こちらも白のシャツでさり気ないアクセントをつけて、こなれ感たっぷりな冬コーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M