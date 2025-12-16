宅配荷物が急増し、人手不足の配送現場からは悲鳴が上がっています。負担軽減をめざす自動配送ロボットの実証実験が、16日から名古屋の栄地区で始まりました。

物流の課題を解決しようと、今注目されているものがあります。

名古屋・栄にやってきたのは――。

待ちゆく人に紛れて、横断歩道を渡る真っ赤なロボット「DeliRo」。

周囲の状況をカメラやセンサーで認識しながら、最高時速6kmで自律走行する自動配送ロボットです。

繁華街で2カ所に「連続配送」

16日は栄バス停から松阪屋名古屋店、そして名古屋東急ホテルへと荷物を運ぶ「連続配送」に挑みます。

人ごみのなかを進むデリロ。子どもは、かわいらしい見た目に興味津々でした。

その後、あっという間に松阪屋へ到着。待ち受けた担当者が荷物を取り出します。

そして松阪屋を出発し、運び続けること約25分。2カ所目の配達先、東急ホテルに無事到着。

荷物を運びきりました。

物流の担い手不足の“救世主”？

愛知県は2023年度から配送ロボットの実証実験を続けてきましたが、「連続配送」は初めての試みです。

Q.実験は成功？

「本日の2カ所連続配送は成功したと思っています」(愛知県 産業振興課 ロボット産業グループ 泉谷航 主事)

自動配送ロボットをめぐっては、マンションの部屋の前まで荷物を運ぶ実証実験なども進んでいます。

物流の担い手不足などの社会課題を解決する「救世主」となるのでしょうか。

「自動配送ロボットが活用されて新しい配送モデルを作って、物流分野の担い手不足などといった課題解決に役立つようなモデル展開ができると非常にいいと思う」(泉谷主事)