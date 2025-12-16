歌い手のしゅーずとあいすによるユニット「しゅーあいす」、10年ぶりワンマン開催
歌い手のしゅーずとあいすによるユニット「しゅーあいす」が、約10年ぶりとなるワンマンライブ＜しゅーあいす One-Man Live “Resurge”＞を、2026年3月29日（日）にSpotify O-EASTにて開催することが決定した。
本公演は、約10年の時を経て再び同じステージに立つ二人の“再始動”を象徴するライブとなる。公演タイトルの“Resurge”には、「再燃」「復活」といった意味が込められており、当時を知るファンはもちろん、現在の二人の表現に触れてきたリスナーにとっても見逃せない一日となりそうだ。
チケットはイープラスにて最速抽選先行を受付中。
＜しゅーあいす One-Man Live “Resurge”＞
日程：2026年3月29日（日）
時間
［1部］OPEN 13:00 / START 14:00
［2部］OPEN 17:00 / START 18:00
会場：Spotify O-EAST
出演：しゅーあいす（しゅーず×あいす）
チケット料金：オールスタンディング：7,500円（税込）
※ドリンク代別途 ※整理番号順入場
※当日券500円増 ※未就学児入場不可 ※申込枚数制限：各公演4枚まで
【チケット情報】
イープラス
https://eplus.jp/
【受付URL】
https://eplus.jp/shooaisu/
【最速抽選先行】
受付期間：2025年12月13日（土）21:10 〜 2026年1月4日（日）23:59
結果確認・入金期間：1月7日（水）13:00 〜 1月9日（金）21:00
【Night Connect抽選先行】
受付期間：1月10日（土）20:00 〜 1月18日（日）23:59
結果確認・入金期間：1月21日（水）13:00 〜 1月23日（金）21:00
【抽選先行】
受付期間：1月24日（土）20:00 〜 2月1日（日）23:59
結果確認・入金期間：2月3日（火）13:00 〜 2月5日（木）21:00
【一般発売】
2026年2月7日（土）12:00〜
【お問い合わせ】
Zen-A（ゼンエイ） TEL：03-3538-2300