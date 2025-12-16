日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。

７月の明治安田レディスで通算１２勝目を挙げた小祝さくら（ニトリ）は、黒いワンピース姿で登壇した。９月に左手首を手術し、今月からショット練習を再。来季開幕戦のダイキンオーキッドＶレディスで復活を目標に掲げた。

小祝の主な一問一答は以下の通り。

◆小祝に聞く

―久しぶりに会った選手・関係者らの反応は

「皆さん、だいたい『手、大丈夫？』という感じだったので。本当に久しぶりに会う方もたくさんいたので、久々にしゃべる感じだった」

―回復具合は

「最近練習をやってるけど、実際の４割くらいしかできてない。飛距離もけっこう落ちちゃった。あまり無理せずやってます」

―手術や休養期間で考えたことは

「意外と、あっという間にオフまできてしまった。筋力がすごい落ちたので、それを戻すトレーニングだったり、打つ筋力を戻していこうかなと思います」

―本格的な練習を再開したのは

「１２月を過ぎてくらいです。あまりまだ思い切り打てず、怖いところあるので、軽くをたくさん打ちながらやっています」

―痛みは

「痛みはだいぶなくなって、ほぼほぼ私生活はもうないですし、ショットを打って軽くだったら全然痛みはなかったです」

―復帰については

「復帰は（３月の来季開幕戦の）ダイキンオーキッドレディスを目標にやってはいるんど、焦ってもあれなので、夏場だったりに照準を合わせていけたらなという気持ちです。今はティーアップでしか練習してないので、ちゃんと芝の上というか、地面から打つ動きも徐々にやっていけたらなと思っています」

―徐々に感覚を取り戻せている感覚はあるか

「最初始めた時、一発目はチョロみたいな感じだった。その時に比べれば、今はだいぶサマにはなってきた。まだ芯に当たらなかったりとか、トップとかシャンクとかいっぱい出るので、日に日にしっかり練習して感覚を取り戻せたらという感じです」

―ラウンドはいつから始める予定か

「１月中旬からハワイへ合宿に行くので、その時からスタートできたらなと思っている」

―今後の出場試合数など考えが変わることはあるか

「来年は１、２試合休みを入れようか迷っています」

―最近の練習は

「本当に小さい動きから、どんどん動きを大きくしていって、最終的にはフルショットまでやってます。１回で２００球くらいです」

―筋肉は全体的に落ちたか

「いや、基本的に左手だけが全然、筋力がなくなっちゃっていたので」

―休養、リハビリの期間中は試合の中継を見ていたか

「中継は何度か見ましたね。大会の速報も、脇元華ちゃんとか仲良い選手だったり、優勝争いしてる時とかチェックしたりしました」

―自身は出場できず、悔しさや挫折感はあったか

「意外となくて、割り切ってできていた。しょうがないかなという感じで、ゴルフをやりたくてもできるような状態じゃなかったので、逆に割り切れました」

―長期離脱する前後でゴルフに対する気持ちの変化はあるか

「ゴルフって難しいなって。最初やった時は、初心に返った感じだった。自分の頭では『こうやって打てばこうなる』というのはあるけど、全然思ったように打てないので、もどかしさはすごいある。本当にゴルフは難しいなと改めて思いました。でも、今はゴルフをやりたいなという気持ちがすごい出てきた。これからオフだったり、練習できるなという楽しみでもあります」

―ゴルフから離れたことで、新たに興味を持ったことは

「休んでからいろんなことを試したけど、一瞬、暇すぎて何しよう…となった。最初は買い物に行ったりしたけど、２日ぐらいで飽きちゃって（笑い）。あまり行くところもなくなって、暇になった。野球を見に行ったり、ユニバーサルスタジオジャパンに行ったりした」

―今日のファッションのポイントは

「けっこうアミアミな感じ。色は黒って決めていたので、シンプルというか、そういう色で選びました」

―「アミアミ」を選んだ理由は

「一番これが痩せて見えたので選んだ。試着した時にサイズがギリギリだったので、選んでから本当にこの日まで、それ以上太らないように頑張ろうという目標を立てながら生活しました」

―試合に出ていないことで、金銭面の心配はあったか

「ゴルフって経費だったりかかりますけど、そういったのがないので。最初、買い物に行った時に「この服ほしい」とか、夏に買い物に行くことってあんまりなくて、いつもシーズン中なので。夏服とかあんまり持ってなかったので、すごい買いたくて、最初ちょっと買っちゃったけど、このままだったら、けっこうお金とか無駄に使っちゃうなって思った。あと、夏服を買っても結局、試合に戻ると着れないなっていうので現実に戻って、そこからちょっとそういうのをやめました」