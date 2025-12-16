立憲民主党の米山隆一衆院議員が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻で作家の室井佑月氏が自身の入院中にもSNSで“論戦バトル”を続ける米山氏に苦言を呈したことを受け、同党の前代表である泉健太衆院議員議員から忠告されたことに対し、「矜持を持って取り組んでいます」と“我が道”を強調した。



【写真】笑顔で一緒に写ったことも…室井氏はブチギレ

室井氏は今月8日のXで緊急入院を報告後、11日のＸで「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」と投稿して大きな反響を呼んだ。その後も室井氏は「あなたはわかっていません」「あなたを叩く市井の人に激怒し、粘着バトルしても、おもしろがる人がさらに増えるだけ」などと投稿を続けている。



こうしたやりとりに対し、泉氏は15日夜に更新したXで「今回は佑月さんの言うことに従ってほしい」と呼び掛け、「米山さんの高い政策能力と熱意を、誰かと言い合うことに使うのは本当にもったいない。応援している人も理解者ももうたくさんいる。だから左様ならはもうやめて、社会を変える人と歩む投稿に時間を使おう。」と提言。この「左様なら」とは、米山氏がX上で話がかみ合わない相手などをブロックする時に使うフレーズで、泉氏はそうした論戦をやめるように忠告した。



泉氏のポストに対し、米山氏は16日朝に更新したXで「SNSでの情報発信に様々な意見はあるでしょうが、私の発信は ①反緊縮／MMTの効果 ②日本の治安（外国人の影響） ③税収・社会保障の必要性 についてほんの少しでも何かを変えたのではないかと思います。自らにも多数の小石が跳ね返る巨石を鑿で穿つような作業ですが、私は矜持を持って取り組んでいます」と主張した。



ところが、この「矜恃（きょうじ＝誇り、プライド）」という言葉に室井氏が反応。16日午後に更新したXで「本当に味方してくれる人、わかってます?矜持を持って?」と切り出し、これまで夫の米山氏がX上で“バトル”した相手を実例として挙げた上で、「もうそういうの、やめて。あなたの味方をしていると、毎日小石をぶつけられ痛いんです。あなたは本当の味方をうるさく感じ排除していく。」と糾弾。さらに、室井氏は「あなたと一緒にあなたにぶつけられる小石が当たっている人は、『痛い。どうにかしなきゃ』と声をあげてしまうから邪魔で、石の当たらないところで己の損得感情であなたにひっつき『さすが!』と言ってる人だけが好きなんです」と指摘した。



さらに、室井氏は「世のためとなる巨石を鑿で穿つ作業もやっているんですよ、本人は。だからそれに寄り添い『頑張れ』と応援して浴びる小石なら、まだ我慢します。が、いらんこと言って一部の世間から小石を投げられているわけです。」と連続投稿し、「私が夫婦の話をここでするのは、現状、これしかやり方がないからです。」との思いも綴った。



「矜恃」として自身のSNS発信に対する信念をポストした米山氏だったが、火に油を注ぐ結果となり、リプ欄には夫婦の関係を気遣う声が続いた。



（よろず～ニュース編集部）