ゆうちゃみ「手放せない」涙袋のメイクに愛用！信頼のスティックコンシーラー

ゆうちゃみさんが、妹のゆいちゃみさんと出演するYouTubeチャンネルに『【マイベストコスメ】普段から使ってるガチメイク紹介』の動画を投稿。様々なコスメを教えてくれる場面がありました！

■涙袋メイク

動画内に登場したのはこちら！

Chacott/クレヨンコンシーラー 190ライトオークル 税込1,760円（公式サイトより）

ピンポイントは肌カバーはもちろん、涙袋のメイクにも使える、クレヨンタイプのコンシーラー！

ゆうちゃみさんは「このベージュがすごい良くて」とコメントしながら紹介。

続けて「涙袋に塗ったら、すっごい爆誕」と涙袋メイクに最適だとも明かしてくれました。

また、お気に入りポイントとして「このコンシーラーは手放せないですね」「白すぎず、ナチュラル盛り出来て、爆誕できる」と自然な涙袋メイクが叶うとも語っていました！

■動画もチェック

動画内では、ゆうちゃみさん姉妹の愛用コスメを公開！ぜひチェックしてみてくださいね。