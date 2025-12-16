気象庁はきょう（16日）、2週間気温予報を発表しました【画像①】。12月24日（水）～28日（日）の5日間平均気温について、北海道と九州の一部地域を除き、平年よりかなり高い地域が多い見込みだということです。

気象庁はきのう（15日）「北海道～奄美地方を対象に高温に関する早期天候情報を発表しています。この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。





17日（水）～24日（水）にかけての気温のシミュレーション

特に今月21日（日）ごろからは「気温がかなり高くなる」見込みだということです。

上空約1500ｍの暖気と寒気の予想を見ても、週後半にかけて暖気が流入することが分かります。このオレンジ色の暖気に覆われて日中晴れれば、気温が20度ほどまで上がる可能性があります。北からの寒気の流れ込みも弱く、全国的に気温が次第に高くなる傾向です。



年末にかけては平年並みの気温に戻る予想ですが、まだブレ幅が大きいため最新の予報に気を付けてください。



気象庁は「農作物の管理」についても注意を呼び掛けています。



「札幌・東京・大阪・福岡」天気・気温のシミュレーション

気温は今月20日（土）か21日（日）を中心に全国的に高くなる傾向となっています。札幌では20日（土）の最高気温が12度予想で、平年と比べて11度も高い見通しです【画像⑫】。北日本を中心に雪の積もっているところも多いですが、雪解けが進み、なだれにも注意が必要となりそうです。



今後の気象情報に注意してください。