長崎市の被爆者が暮らす施設で、餅つき大会が行われました。

一方で、お正月に欠かせない「餅」にも “値上げの波” が押し寄せています。

長崎市の「恵の丘長崎原爆ホーム」別館で16日に開かれた餅つき大会。

入所者も、きねを手に取り餅をつきます。

つきたての餅に、手際よくあんを詰めていくのも入所者です。

（100歳の入所者）

「きょうは楽しかった。子どものころを思い出しました。家でペタンコペタンコってついていたからね。最高」

餅つき大会を担当した「かわち家」。

イベントでの “出張餅つき” のほか、餅の販売も行っていますが…。

（かわち家 河内 隆太郎 代表）

「卸から買っているが、新米になって(30kg単位で)1万円は上がった。もち米の高騰がすごくきつい」

コメの価格高騰は、もち米にも。

かわち家では、今月からの最低賃金の引き上げもあり、新米に切り替えた16日から値上げに踏み切ったそうです。

（かわち家 河内 隆太郎 代表）

「お餅の価格に関しては、いろいろ考えて現状は100円アップ。800円を900円税込みにした。浜町で販売しているが、きょうから値上げ」

「全国餅工業協同組合」によりますと、主食用米に影響を受けてコメ全体の価格が上昇。

原料価格に加え、資材費や人件費も上がり、組合員の中には10月に29％の値上げをしたところもあるほか、大手では今後10％の値上げを予定しているところもあるということです。

餅つきにも令和の米騒動の影響が及んでいますが、入所たちは、年末の風物詩を楽しんでいました。