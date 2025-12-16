県政の鬼門と言われ、10数年にわたって議論されてきたスポーツ・コンベンションセンターの設計事業者を選ぶ審査が始まりました。16日は1次審査が行われ、9つの事業者から5つの事業者に絞られました。



県はドルフィンポートの跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を計画しています。設計費などとして約9億円の予算を計上し、提案内容で審査をする「公募型プロポーザル」で設計事業者を選ぶとしています。





設計事業者の公募には、2025年10月末までに県の内外から9つの事業者が申し込みました。このうち県外の2者は単体で、それ以外の7者は県内の4つの団体を含む共同事業体として申し込みました。16日は冒頭以外は非公開で1次審査が行われました。1次審査は9者から提出された設計コンセプトや、県内の企業を積極的に起用することなどを示す「実施方針書」の内容をもとに行われました。（審査会・古谷誠章委員長）「桜島の眺望がどのように守られて、守るだけでなくどのようにマッチして調和した建築を作ることができるかというポイントがある」そのほか、スポーツ施設や会議場など多様な使い方ができるか、天文館と一体となってにぎわいを作れるかなどの観点で評価したということです。審査の結果、5者が設計事業者の候補者に選ばれました。18日に1次審査を通過した事業者が公表されるということです。（審査会・古谷誠章委員長）「今回の5者もそれぞれにユニークな提案をしていて手ごたえがある。どれが選ばれてもいいものができると感じた」通過した事業者は2026年1月26日から30日にイメージ図などを含む2次提案書を提出。2月14日に県民も視聴することができる公開プレゼンテーションに臨みます。2月中旬の2次審査で最優秀提案者が決まり、3月末には事業者と契約を結ぶ予定です。