17日(水)は、低気圧が日本付近を進み、北陸など日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。

17日午前9時の予想天気図です。山陰沖に低気圧があり、東南東に進む見込みです。

その後、日本の南に前線が現れるようになり、日本付近は暖かく湿った空気が流れ込み、17日は九州から東北にかけて広い範囲で雨や雪が降るでしょう。

17日の雨・雪と風の予想ですが、昼前から北西の風が吹き込み、九州北部から山陰にかけては雨が降るでしょう。

一方、低気圧の周辺では北よりの風と西よりの風がぶつかり雨雲が発達しそうです。昼過ぎからは北陸や東北の日本海側でも雨や雪の降る天気になるでしょう。

夜には、近畿や東海など太平洋側でも雨が降り、内陸部では雪が降る見込みです。

17日は九州から東北まで雨や雪の降るところが多いでしょう。

北陸も17日は雲が広がり、雨や雪が降るでしょう。東海でも夜のはじめごろから雨が降り出すところがありそうです。

一方で、週末にかけては気温が平年より大幅に高くなりそうです。雪が降り積もる地域ではなだれなどに注意が必要です。