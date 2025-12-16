2025年12月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人間関係でトラブルの予感。中立の立場を守るようにして。
周囲のトラブルはスルーがおすすめ。首を突っ込むと面倒なことに……。
古い習慣は見直して。合理的になれば順調な1日になりそう。
ふらっと入ったショップに掘り出しものが。お財布は忘れずに。
考え過ぎると身動きができない日。気楽に構えよう。
TPOにこだわり過ぎると混乱しそう。妥協も大切にして。
親友と買いものに行くと◎。欲しかったものをゲットできる暗示あり。
普段は読まない本にトライを。自分を再発見できる暗示が。
財布の中身に神経を使って。無頓着だとピンチを招くかも。
高価なものは目星を付けるだけに。買うのは年明けが吉。
挑戦する心があれば結果がついてくる日。思い切ってトライしよう！
エキサイティングな幸運日に。ただし衝動買いだけは用心して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人間関係でトラブルの予感。中立の立場を守るようにして。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
周囲のトラブルはスルーがおすすめ。首を突っ込むと面倒なことに……。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
古い習慣は見直して。合理的になれば順調な1日になりそう。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ふらっと入ったショップに掘り出しものが。お財布は忘れずに。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
考え過ぎると身動きができない日。気楽に構えよう。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
TPOにこだわり過ぎると混乱しそう。妥協も大切にして。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
親友と買いものに行くと◎。欲しかったものをゲットできる暗示あり。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
普段は読まない本にトライを。自分を再発見できる暗示が。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
財布の中身に神経を使って。無頓着だとピンチを招くかも。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
高価なものは目星を付けるだけに。買うのは年明けが吉。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
挑戦する心があれば結果がついてくる日。思い切ってトライしよう！
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
エキサイティングな幸運日に。ただし衝動買いだけは用心して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)