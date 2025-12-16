「完全にお上りさん一家」セレブ系インフルエンサー、ハワイで親子ショット公開「お子様大きくなりましたね」
セレブ系インフルエンサーの濱野りれさんは12月15日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイ州でのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】濱野りれ、かわい過ぎる親子ペアルック
動画と写真には、白地に赤い花柄のペアルックを着た濱野さんと息子が、砂浜で触れ合ったり、食事をしたりする場面が収められています。すてきなデザインのペアルックですが、濱野さんは「実はパパもばあばもシッターちゃんもペアルックで完全にお上りさん一家だったのは内緒」と、全員がおそろいの服を着ていたことを明かしました。
この投稿にファンからは、「全員ペアルック最高に可愛すぎます」「念願の息子さんとペアルック 幸せな雰囲気が伝わります りれさん本当に良かったですね」「楽しそうで何よりです」「お子様大きくなりましたね」「素敵な親子」「とても美しくて、本当に素敵です」「笑った顔が親子で」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
ハワイでの様子を公開濱野さんは「念願の息子とのペアルック モアナサーフライダーの"ザ・ベランダ"で家族で朝ごはんを楽しみました 雰囲気の良いテラスでビュッフェともちもちのパンケーキを満喫」とつづり、3本の動画と3枚の写真を掲載しました。
おしゃれなファッション公開今回“お上りさん”というファッションを披露した濱野さんですが、普段の投稿ではさまざまな洋服を身に着けた姿を公開しています。10日にはスタイルの良さを生かしたおしゃれな姿を見せているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
