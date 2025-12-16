東日本や西日本は雨の少ない状態が続いていますが、あすは作物には恵みの雨になりそうです。

【日本海側から雨が降り出す】

あすにかけて低気圧が日本海を進んでくるでしょう。この影響で、日本海側の地域から雨が降り出してきそうです。雨の降り出すタイミングは、西日本と北陸では午前中から、東海は夕方からになりそうです。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。北から寒気が流れ込むため、北海道や東北では雪の降る所もありそうです。北海道は吹雪く時間帯もあるでしょう。高い山に囲まれている関東平野は、雨雲が山にブロックされるので、晴れ間が出そうです。

あすの各地の予想最高気温は、

札幌:-1℃ 釧路:0℃

青森:3℃ 盛岡:4℃

仙台:9℃ 新潟:8℃

長野:11℃ 金沢:13℃

名古屋:12℃ 東京:13℃

大阪:15℃ 岡山:13℃

広島:13℃ 松江:13℃

高知:16℃ 福岡:15℃

鹿児島:19℃ 那覇:24℃

【週末は季節外れの暖かさに】

あすはこの時期らしい寒さになりますが、週の後半は季節外れの暖かい空気が流れこんでくるでしょう。西日本では20℃近くまで上がる所もありそうです。東北や東日本も15度前後まで上がって、季節が秋に戻ったような感じになるでしょう。雪の多い地域では雪解けがすすみそうなので、屋根からの落雪や雪崩に気をつけてください。