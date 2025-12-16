TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

東日本や西日本は雨の少ない状態が続いていますが、あすは作物には恵みの雨になりそうです。

【日本海側から雨が降り出す】
あすにかけて低気圧が日本海を進んでくるでしょう。この影響で、日本海側の地域から雨が降り出してきそうです。雨の降り出すタイミングは、西日本と北陸では午前中から、東海は夕方からになりそうです。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。北から寒気が流れ込むため、北海道や東北では雪の降る所もありそうです。北海道は吹雪く時間帯もあるでしょう。高い山に囲まれている関東平野は、雨雲が山にブロックされるので、晴れ間が出そうです。

あすの各地の予想最高気温は、

札幌:-1℃　　釧路:0℃
青森:3℃　　盛岡:4℃
仙台:9℃　　新潟:8℃
長野:11℃　　金沢:13℃
名古屋:12℃　東京:13℃
大阪:15℃　　岡山:13℃
広島:13℃　　松江:13℃
高知:16℃　　福岡:15℃
鹿児島:19℃　　那覇:24℃

【週末は季節外れの暖かさに】
あすはこの時期らしい寒さになりますが、週の後半は季節外れの暖かい空気が流れこんでくるでしょう。西日本では20℃近くまで上がる所もありそうです。東北や東日本も15度前後まで上がって、季節が秋に戻ったような感じになるでしょう。雪の多い地域では雪解けがすすみそうなので、屋根からの落雪や雪崩に気をつけてください。