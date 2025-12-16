¡Ú Ê¤ÌÌ¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦±«·ê ¡Û ¡ÖÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡×¤¬¡ÖBillboard JAPAN Book Charts¡×¡¡½éÂå1°Ì¤Ë¡¡Îò»ËÅª²÷µó¤Ë¡¡àÊÑ¤ÊÅÁÅý¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éá
¡¡Ê¤ÌÌ¥Û¥é¡¼ºî²È¤Î±«·ê(¤¦¤±¤Ä)¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖBillboard JAPAN Book Charts(¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥È)¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ê¤ÌÌ¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦±«·ê ¡Û ¡ÖÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡×¤¬¡ÖBillboard JAPAN Book Charts¡×¡¡½éÂå1°Ì¤Ë¡¡Îò»ËÅª²÷µó¤Ë¡¡àÊÑ¤ÊÅÁÅý¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éá
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë»æ½ñÀÒ¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¦¿Þ½ñ´ÛÂß½Ð¤òÅý¹ç¤·¤¿Áí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard JAPAN Book Charts¡×¤ÎÈ¯É½¤ò11·î6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1½µÌÜ¤ÎÁí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç±É¤¨¤¢¤ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬±«·ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤¬µ±¤¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡×¤Ï±«·ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÑ¤Ê²È¡×¡ÖÊÑ¤Ê³¨¡×¤ËÂ³¤¯¡ÈÊÑ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ç10·î31Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤é1¤«·î¤Ç70ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¶¼°Ò¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÁ´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Ê°áÁõ¤Ë¡¢Çò¤¤¼êºî¤ê²¾ÌÌ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±«·ê¤µ¤ó¤Ï¡È»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¹õ°ì¿§¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë100¶Ñ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥à¤ÎÉÕ¤¤¤¿¼êÂÞ¤òÃå¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¾¸¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢ÂçÊÑ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ªÌÌ¤¬¥Ý¥í¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¡¢¤³¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ì±þ¾®Àâ²È¤Ç¤¹¡É¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´·¤ì¤ÌÉñÂæ¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢·¤²¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¥«¥ó¥Ú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤â¸«¤ë¤³¤È¤âÌµ¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ºî¤Î¡ÈÊÑ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Èµó¤²¡¢¡ÈÊ¸¾Ï¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ò¸ß¤ËÆÉ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥È¤ÊÆÉ¤ß¿´ÃÏ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤³¤ÎËÜ¤ÎÆÃ¿§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈñÁÀå¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî3ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£±£°£°¡ó¡¢ÆÉ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦±«·ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬º£ºî¤Ï¡ÈÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ï¥¨¥´¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤º¤Ã¤È²¦Æ»¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤·¤¿½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤ä½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦±éÁÕ¡¦²Î¾§¡¦¥À¥ó¥¹¤ò°ì¿Í¤ÇÌ³¤á¤¿²Î¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤Î¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¸ý¥Ñ¥¯¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿±«·ê¤µ¤ó¡£¿È¥Ð¥ì¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖBillboard JAPAN Book Charts¡×¤Î½éÂå1°Ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò°ä¤¹²÷µó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È½é¤á¤Æ¤Î1°Ì¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Ô¤¬³Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âºá¿¼¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡É¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤â¤·¼¡¤ÎÉ½¾´¤µ¤ì¤ëºî²È¤µ¤ó¤Ë¤â²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥È¤È¸À¤¨¤Ð¤ªÌÌ¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ÊÅÁÅý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌÌ¤ÎºàÎÁ¤ÏÀ¤³¦Æ²¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È100¶Ñ¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç»ä¡¢»æÇ´ÅÚ¤òÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìô¶É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë»æÇ´ÅÚ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¯¼Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢¹âµéÉÊ¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¤ªÌÌ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¢¤Î¤ªÌÌ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡È¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬³ä¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦»ä¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡É¤ÈÂç¤¤ÊÂÎ¤ò½Ì¤³¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
