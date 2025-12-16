映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の吹替版完成披露試写会・舞台挨拶前イベント「ファイヤーステージイベント」に、青木マッチョさんとエルフ荒川さんが登場しました。

全世界歴代興行収入ランキングで第1位の映画『アバター』のシリーズ第3弾が、今月19日に日米同時公開されます。舞台挨拶前には、本作の公開を待ちわびる特別ゲストが、この日のために用意された真っ赤なカーペットの敷かれた「ファイヤーステージ」に登場しました。









青木マッチョさんは、いつものカジュアルな装いから一転。きょうは赤いタートルネックに黒いレザーコートを羽織ったシックな装いで颯爽と登場。“レッドカーペットなんて歩ける人生と思っていなかったので本当に有難いと思っています。先日『爆笑レッドカーペット』のオーディションは落ちましたので…それも含めてすごく有難いと思ってます。ありがとうございます”と真顔でコメント。集まった多くの報道陣からの「くすくす笑い」をかっさらいました。









元消防士という異色の経歴を持つ青木さんは、ひと足早く本作を鑑賞。“リアルな火災現場とか火をめちゃくちゃ見ているんですけど、そんな自分でも、はっきり言います。めちゃくちゃリアルでした！本物と同じ。ちょっと熱かったくらい…それくらい素晴らしい作品でした。ぜひ見てほしい”とリアルなCGで製作された作品の魅力を元消防士目線で語りました。







続いて登場したのは、今月13日に女芸人のナンバーワンを争う『THE W』の最終決戦まで出場し、惜しくも優勝を逃したものの、いま再び大きく注目されているエルフ・荒川さん。大きく手を振りながら駆け足で登場しました。





ところが、ギャルメイクには必須の口紅を塗り忘れたと終始大騒ぎ。報道陣に向かって“リップ忘れたんです。リップ！（いつもより）全然薄くて！” “悲しい！泣きそうー！”と叫び、ステージをウロウロして落ち着かない様子。ついには報道陣に向かって“誰かリップ持ってなーい？誰のでもいいから！”としつこく何度も呼びかけ笑いを誘い、フォトセッションは途中から口を隠して臨むほどの取り乱しようでした。





きょうのイベントへの意気込みを聞かれると、“ハッシュターグ！きょうは楽しそうと思って来ました〜！こんな機会ないしーと思って！燃えてるしーみたいな！『アバター』っていったら一世風靡している作品、観てみたいなって思ってー！”とアバター初心者であるとあっけらかんと告白。期待しているポイントは？と聞かれると一言“３D！”と叫び、再び階段を駆け上がり退場。風のように去っていきました。

そのほか、本イベントには、TRFのDJ KOOさん、SAMさん、CHIHARUさん、島袋聖南さん・石倉ノアさん夫妻、景井ひなさん、武尊さん・川口葵さん夫妻、島袋遥香さん、出口クリスタさん、CRAZY COCOさん、バトリ勝悟さん、田村睦心さんが登場しました。

