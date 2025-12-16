Æ±Î½¤Ë¡ÖÍê¤à¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡È²èÇìT¡ÉÂ£Äè¡ÄÆüËÜÉüµ¢¤Ç¸«¤»¤¿¥Þ¥¨¥±¥ó¤ÎÁÇ´é
¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ÇÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇìT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬16Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ò¸Ø¤ë37ºÐ¤À¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À²ñ¸«¤Ç¤Ï·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¼«¤éÉÁ¤¤¤¿¡È²èÇìT¥·¥ã¥Ä¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜµå³¦¤À¤¬¡¢¡È¤é¤·¤¤¡Éµ¢´Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ç¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¼ã¤¤»þ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³«ËëÅê¼ê¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤ê¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁê¼ê¤¬¥¨¡¼¥¹µé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£³«Ëë¹Ô¤¯¤È¥¨¡¼¥¹¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î¢¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÆ£°æ¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£ÀèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂ¼ÎÓ¡¢ÁáÀî¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤à¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇ¯Îð¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ½é¤Ïµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇDM¤Ç¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¼Â»Ü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ÇÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î³¨¤Ç¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±¦ÏÓ¡£³ÚÅ·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤â¤Î¤Î5Ê¬¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»þ´Ö³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡£Ä¾´¶¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤â¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ç9Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±É¸÷¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼Êë¤é¤·¤Î¶ìÆñ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤¬¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇµåÃÄ¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤ÇÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÎ¤ÎÅÔ¡£18ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë