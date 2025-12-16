

昭和が始まってもう100年⁉





1926年12月25日に昭和が始まって今年はちょうど100年。この節目を記念して、現在【週プレ グラジャパ！】では、12月15日（月）から12月31日（水）までの期間限定で、週プレが世に送り出してきた数あるデジタル写真集の中から、昭和生まれのモデル・昭和がついたタイトルなど、「昭和」をキーワードに72作品をピックアップし、30%OFF価格でお届けしています！

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！ 平成生まれも、令和生まれも、昭和の匂いを感じて！

昭和が始まってもう100年⁉

＊＊＊

【昭和59年生まれ】花井美理『レジェンドの帰還』／撮影：小塚毅之



花井美理デジタル写真集『レジェンドの帰還』／撮影：小塚毅之





セール特価770円（税込）（12月31日まで）

2003年にグラビアデビューした花井美理が、デビュー20周年を迎えた2023年に久々に週プレのグラビアに登場してくださいました。約17年ぶりの帰還です！ 脱いで、はだけて。グラビアに一直線の（当時）39歳のホンキ。変わらぬ美貌に脱帽です。優しい微笑みに、身も心も包まれるような安心感があります。



花井美理デジタル写真集『レジェンドの帰還』／撮影：小塚毅之





【昭和62年生まれ】戸田れい『甘い夢のように』／撮影：中村和孝



戸田れいデジタル写真集『甘い夢のように』／撮影：中村和孝





セール特価770円（税込）（12月31日まで）

グラビアデビューから17年が経った2022年。変わらず最前線で活躍する当時35歳の戸田れいさん。週プレでは9年ぶりとなる単独撮り下ろしとなったグラビアを収録した一冊。肩まで伸びた黒髪、透明な白い肌。美尻を突き出し視線を向ける。色気の奥に見える、いたずらっ娘のような笑顔。思わず目を疑う不変の美に誰もがウットリしてしまうはず。



戸田れいデジタル写真集『甘い夢のように』／撮影：中村和孝





【昭和63年生まれ】中村静香『会社の先輩とふたりっきりで』／撮影：岡本武志



中村静香デジタル写真集『会社の先輩とふたりっきりで』／撮影：岡本武志





セール特価616円（税込）（12月31日まで）

週プレが2017年に撮り下ろした中村静香さんのグラビアをまとめた一冊！ タイトルの通り、"会社の先輩"に扮した中村静香さんと二人きりで、居酒屋で乾杯して、たくさん飲んで、だんだんイイ感じになって......。お酒のアテにもおすすめの一冊です！ 昭和100年に乾杯！



中村静香デジタル写真集『会社の先輩とふたりっきりで』／撮影：岡本武志





【昭和57年生まれ】熊田曜子『昭和に生まれて』／撮影：佐藤裕之



熊田曜子デジタル写真集『昭和に生まれて』／撮影：佐藤裕之





セール特価924円（税込）（12月31日まで）

出版された写真集の冊数は日本一。年を経ることに艶（なまめ）かしくなる、3児の母とは思えぬボディを大胆に披露！ 若いコがどんどん人気を得ていくグラビア業界だけど、彼女だけは唯一無二の存在感で、ストイックな美しさで魅了し続けてくれている。昭和生まれのプライドを見よ！



熊田曜子デジタル写真集『昭和に生まれて』／撮影：佐藤裕之





＊＊＊

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/showa100nen】



【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！