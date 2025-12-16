MAX・LINA、推し活中のグループ告白「イケメンでいっぱいにして寝ます」
【モデルプレス＝2025/12/16】アーティスト・MAXのLINAが、15日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。“推し”を明かした。
この日のスタジオトークで、LINAは就寝前に動画やSNSを見ていると明かし「せっかく寝るなら良い夢が見たいので、韓国ドラマとか推し活のアイドルの子とか」とコメント。また「&TEAMにハマってて寝る前にMVとかYouTubeとか観て、イケメンでいっぱいにして寝ます」と9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の名前を挙げた。
これを受け、共演者から「夢に出てきてもらうために？」と聞かれると「夢に出てきてもらうために」と頷くLINA。すると「バカ殿と全く同じことしてる」とツッコミが飛んだが、LINAは「ちゃんと念じていると出てくるので、夢に」と熱弁していた。（modelpress編集部）
◆LINA、推しは&TEAM
この日のスタジオトークで、LINAは就寝前に動画やSNSを見ていると明かし「せっかく寝るなら良い夢が見たいので、韓国ドラマとか推し活のアイドルの子とか」とコメント。また「&TEAMにハマってて寝る前にMVとかYouTubeとか観て、イケメンでいっぱいにして寝ます」と9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の名前を挙げた。
◆LINA、推しが夢に出る方法を熱弁
これを受け、共演者から「夢に出てきてもらうために？」と聞かれると「夢に出てきてもらうために」と頷くLINA。すると「バカ殿と全く同じことしてる」とツッコミが飛んだが、LINAは「ちゃんと念じていると出てくるので、夢に」と熱弁していた。（modelpress編集部）
