【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが12月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を公開した。

◆黒江こはる、制服姿公開


黒江は「国土交通省の労働環境改善を呼びかける取り組み『STOP！トラハラ』プロジェクトのショートドラマに出演していますっ！！YouTubeにて、沢山ショートドラマ投稿されているので是非ご覧ください」と紹介し、オフショットを公開。胸元にリボンをつけた白シャツにベージュのカーディガンを羽織り、チェックのミニスカートの制服姿を披露した。

◆黒江こはるの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ギャル風も似合ってる」「可愛すぎる」「笑顔が眩しい」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）

