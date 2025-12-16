【BLACKPINK・ジェニー】がロールモデル♡ 身も心も“Kドルに近づける方法”をCHECK！

身も心も美しいK-POPアイドルは、今や全女子の憧れ♡ そこで今回は、ソロ活動でも注目を集めるBLACKPINK・ジェニーさんをロールモデルとした「推しになるためのHow to」をご紹介します。推しをお手本にして、自分磨きを楽しんでみてください♡

このたび推しになりまして 憧れのKアイドルになる方法♡ 憧れのK-POPアイドルになりたいと思うことはきっと、誰しもあるはず。この企画では、磨かれた美しいビジュアルだけでなく推しのファッションや生き方まで、「推しになる」ヒントをお届けします♡ 「推し＝ロールモデル」にする女子が多いらしい♡ ロールモデルとは、見た目や考え方のお手本にする存在のこと。今よりも可愛く、強くなりたいと願う女子にとって、アイドルをロールモデルとする推し活も、日々をもーっと輝かせてくれる。

My Role Model is... 【BLACKPINK】ジェニー ラグジュアリーなオーラ 2016年の鮮烈なデビューから音楽業界で圧倒的な存在感を放つBLACKPINKのメンバー。ソロでのコーチェラの出演や、ブランドのアンバサダー就任など輝かしく活躍！

Check! 【Fashion】小物や素材でハイファッションに ジェニーの圧倒的オーラをまといたいならブランド品を集めるよりも、ブローチにネックレス、ホットパンツなどアイテム選びで高級感を演出しよう。 とろみ素材で高級感ギャザーアイテムでスタイリッシュにひとくせアクセで個性をプラス 【a】シャーリングスカート 17,760円／MEENDERI（HANA KOREA）【b】〈上〉カラーレンズサングラス 67,100円／Oliver Peoples、 〈中〉ピンクフレームサングラス 24,420円／Ray-Ban（ともにルックスオティカジャパン）〈下〉チャームつきメガネ 1,760円／SPINNS【c】キャミワンピース 15,400円／ASURA（HANA KOREA）

Check! 【Make】圧倒的“美”なスモーキートーン ナチュラルなのにどこか色っぽく、抜け感のなかに芯のある美しさが魅力。陰影を効かせたブラウンアイに血色リップをあわせてこなれ感を。 締め色シャドウを目尻にインしてキャッツアイそばかすを生かした日焼けチークマットリップでクールにきめる 【a】アナ スイ 3 カラー パレット 02 3,300円／アナ スイ コスメティックス（限定発売）

▶オトナな深みブラウン。 【b】ソフトフィクシングティント 切ない恋心 1,650円／エチュード

▶スキンカラーでアンニュイに。 【c】peripera トック ブラッシュ キーキャップ 12S 1,540円／クリオジャパン

▶ほんのりオレンジで日焼け風に。 使用するカラコンはコレ！ MOLAK トゥインクルブラウン（DIA14.5mm、着色直径13.8mm、BC 8.6mm）1,760円／PIA

Check! 【Mind】自分の“好き”にまっすぐこだわる 好奇心旺盛で、自己表現もはっきりしている彼女。遠慮しすぎるコは、ジェニーの自分自身を信じ、やりたいことをすべて叶えるほどの強い決意を自身にインストールして、一歩前に踏み出して。 フリルカットソー 13,000円／Euphoria Vintage ニットパンツ 15,400円／HONEY MI HONEY パールネックレス 7,150円、コサージュ 7,700円／ともにアビステ リング（3個セット）2,420円／アネモネ（サンポークリエイト）ベルト 6,990円／MANGOバッグ 19,140円／YEOMIM（HANA KOREA）ニーハイブーツ 28,600円／YELLO 撮影／堤智世（ende）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）スタイリング／仲田千咲 モデル／中村里帆 文／柿沼奈々子、大熊芹奈

中村里帆