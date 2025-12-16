コンサルティングのエクイティ・コンサルティング・グループ株式会社（所在地：東京・練馬区）は１６日、ＡＩサービスを使ったことがあるＺ世代の会社員に調査を実施。「もし起業するなら相談してみたい有名人」のランキングは以下のように、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが、２位のタレント・指原莉乃にダブルスコア以上の差をつけて１位となった。対象は２３２人。男女比は男性３７．５％、女性６２．５％。

【第１位】カズレーザー ７８人

【第２位】指原莉乃 ３０人

【第３位】林修氏 ２９人

【第４位】紗栄子 ２８人

【第５位】ヒロミ ２６人

【第５位】若槻千夏 ２６人

【第５位】所ジョージ ２６人

【第８位】渡辺直美 ２２人

【第８位】明石家さんま ２２人

【第１０位】田村淳 １９人

【第１０位】小嶋陽菜 １９人

「カズレーザー」と回答した人は「経済やお金まわりに強そうで、経営戦略に関しても的確なアドバイスをもらえそうだから」（女性）、「理性的、現実的に意見を出してくれそうだから」（女性）、「テレビ番組やＹｏｕＴｕｂｅに出ているのを見ていると、かなりの知識量があり、新しい情報にも常にアンテナを張っている印象があるから」（男性）、「とても賢い方なので起業の相談をすれば、的を射た回答をしてくれそうだから」（男性）などと理由を述べている。

「指原莉乃」と回答した人は「アイドルやカラコンのプロデュース業などで成功されているから」（女性）、「間違いなくやり手だから」（女性）などとしている。

引用：エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社