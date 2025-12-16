ÅÒÇî¡¢ÉÔÀµÁàºî¤ÇÂÐºöPT¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄµÄÏ¢¡¢Ë¡À°È÷¤â
¡¡Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ï16Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÌò°÷²ñ¤ò³«¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÇÅÒÇî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢È¬É´Ä¹¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµÁàºîËÉ»ß¤ä¡¢Áª¼ê¤ä¿³È½¤Î¿Í¸¢ÊÝ¸î¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊPT¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¤¿¡£ºÂÄ¹¤Ï»³²¼µ®»Ê¸µË¡Áê¤¬Ì³¤á¡¢Ë¡À°È÷¤â´Þ¤á¤¿ÂÐºö¤òµÄÏÀ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¸øÀµÀ¡¢¸øÊ¿À¤ÎÃ´ÊÝ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤ÏÅÒÇî¤¬È¯Ã¼¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡¢¿³È½¤é¤Ø¤Î¶¼Ç÷¡¢ÈðëîÃæ½ý¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìò°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¹çË¡²½¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¹ñÆâ¤Ç²ò¶Ø¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ë¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï·ºË¡¤ÎÅÒÇîºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£