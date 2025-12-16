リポピール®がベストコスメ受賞。@cosmeが認めた角質ケアの実力

スキンケア選びに“確かな評価”を重視したい今、多くの美容好きから注目を集めているのがリポピール®。2025年2月に誕生したばかりの新ブランドでありながら、「@cosmeベストコスメアワード2025」にてブランド新人賞を受賞しました。美容医療の視点を取り入れながらも、毎日のケアに無理なく取り入れられる処方設計が支持を集めた理由。話題の背景を紐解きます。

@cosmeが評価した新人ブランドの実力



リポピール®は“肌の基礎力＝角質層のコンディション”に着目したスキンケアブランド。

導入美容液「リポピール®セラム」は、角質層の再生サポートや毛穴・くすみの蓄積ケアを目指しながら、敏感肌にも配慮したやさしい使用感が特徴です。

@cosmeアワードでは、実際のレビューや継続使用の声が重視され、新興ブランドながら品質と機能性が総合的に高く評価されました。

ASUNEから初登場♡気品を纏う新作香水ピオニームスク

シリーズ展開で広がる角質ケア習慣



リポピールセラムPDRN

リポピールバイオグロー

リポピールマスク

リポピールマスクPDRN

第1弾のリポピールセラムは発売5か月で累計30万本を突破。

2025年8月にはPDRNを配合した「リポピールセラムPDRN」、発酵成分で肌環境を整える「リポピールバイオグロー」、美容液の機能を凝縮した「リポピールマスク」「リポピールマスクPDRN」が登場。

価格は公式サイトやAmazon、楽天、Qoo10など各ECで展開され、日常使いしやすい設定が魅力です。

毎日のケアに“確かな一滴”を



トレンドだけでなく、使い続けたくなる理由があるリポピール®。ベストコスメ受賞は、リアルなユーザー評価が積み重なった結果といえます。

角質層から肌と向き合うシンプルなケアは、忙しい日常にも取り入れやすいのが嬉しいポイント♡

これからの肌づくりに、信頼できる新定番として迎えてみてはいかがでしょうか♪ぜひお試しください。