一般社団法人日本リウマチ学会は16日、公式サイトを更新、来年4月22〜26日に開催を予定していた総会・学術集会の日程を変更すると発表した。期間内に嵐、DREAMS COME TRUEのコンサートが近辺で行われ、参加者の宿泊先や移動手段の確保が困難となったため。

同学会サイトで「2026年4月に福岡県福岡市で開催予定の第70回日本リウマチ学会総会・学術集会でございますが、予定していた会期中に福岡市内において複数の大型コンサート（嵐は福岡ドームで4万人、DREAMS COME TRUEはマリンメッセA館で1万人、併せて5万人）が開催されることが、11月下旬に判明いたしました。本学術集会は3日間にわたり、全国より会員の皆さまを中心に7,000名余りが参加する当学会の根幹事業でございますが、学会参加にあたっての宿泊・交通手段の確保が大変難しい状況に陥っております」と説明。

その上で「この状況を鑑み、急遽ハイブリッド開催を検討しましたが、4800万円の追加予算が発生することが判明したため、学会長、学術集会委員会、財務担当委員会、プログラム担当委員会ならびに総務委員会で協議を重ねた結果、会期を1日前倒してコンサートの開催期間を避けることが、会員の皆さまや学術集会のあり方にとって最善の方法であるとの結論に至り、理事会の承認を得ました。新しい会期につきましては、下記のようにプログラムが1日ずつずれることをご確認いただきたくお願い申し上げます」と呼びかけた。

そして「会員の皆さま方におかれましては、会期4ヶ月前の変更となり、大変お手数をおかけすることも多いかと存じますが、苦渋の決断であることをご理解いただき、諸事情をご勘案の上何卒御海容賜れますと幸いに存じます」と伝えた。