静岡・伊東市の田久保真紀前市長の失職にともい、１２月１４日に投開票が行われた伊東市長選で、田久保真紀前市長が落選した。田久保氏は報道陣の前には姿を見せなかった。

田久保氏は選挙から一夜明けた１５日午前４時すぎ、自身のＳＮＳで「本当にたくさんのご声援、ご支援、ありがとうございました！これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません。」と投稿。会見しなかった理由については「自宅の周辺にマスコミが押し寄せた為、選挙後のコメントを取りやめざるを得ませんでしたが、この後からの動画配信だけではなく、改めてまたみなさんとお話出来る場を作りたいと思っています。」とした。

その約４時間後にも「昨晩は深夜に渡って大勢の報道が自宅付近に詰めかけた為、取材をお断りしました」（※原文ママ）などと投稿した。

田久保氏のＳＮＳには「陣営事務所を構えていなかったのは事実ですか？であれば、取材に来るのが自宅になるのは当然では？」「批判的なコメントがどんどん削除されてて笑う」「いや、事務所で恒例の敗戦の弁だけ言えば良かったんだよ」「最後まで不誠実極まりない」「いつも逃げてばかり」「がんばれまきちゃん」「東京大学卒業って書いてたなら問題だけど東洋大学なら問題ないやろと俺は思う」「お疲れ様でした」など様々な声が届いている。