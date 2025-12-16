アイドルやVtuberとしても活動する根本凪さんのデジタル写真集『イノセント×セクシー』がリリースされました。テーマは「異世界物語の主人公・根本凪」。「もしRPGゲームのパーティーの仲間として、根本凪が同行していたら」という、妄想シュチュエーションを具現化しています。



【写真】セクシー戦士が防具を脱ぐと…ダイナマイトボディの根本凪さん

森林地帯では強敵と対峙する戦士、防具を外すとセクシーな戦士いった「イノセント×セクシー」の二面性が際立つ構成です。RPGでは見られない大胆な変化に、どのような冒険の顛末なのか想像が膨らむ構成だ。また、作中では戦士の休息シーンも収録しており、キャンプでくつろぐ姿や川で涼むカットも。白い柔肌や滑らかな曲線を描くヒップ、豊かなバスト、そして異世界の戦士としての凛とした表情は、必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：哘絵美子 スタイリング：菊池文子）



【根本凪さんプロフィル】

茨城県生まれ。2022年にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberとしても活動を開始。現在は、一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のメンバーとしても活躍中。最新情報は、X(@nemoto_nagi)、Instagram(@nemonagi)で発信している。