12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。

TBSは約3カ月半に及ぶ撮影を終えた妻夫木聡さん、目黒蓮さん、松本若菜さんのコメントを発表しました。

栗須栄治を演じた妻夫木さんは、「正直まだ撮影が終わったという実感が全然湧きません」と涙で言葉を詰まらせ「キャストやスタッフのみなさん一人ひとりの愛が本当にビシビシ伝わってきて、1日でも多く現場に行って皆さんと芝居をしていたかったです」と話したそう。

3人のコメントは次の通りです。

こんなに愛がある現場はなかなかない

＜栗須栄治役・妻夫木聡＞

正直まだ撮影が終わったという実感が全然湧きません…。こんなに愛のある現場というのはなかなかないと日々感じながら撮影をしていました。

キャストやスタッフの皆さん一人ひとりの愛が本当にビシビシ伝わってきて、1日でも多く現場に行って皆さんと芝居をしていたかったです。

栗須や耕造、耕一たちは有馬で頂点を目指していましたが、僕はやっぱりこのドラマが誰からも愛されるものでありたいと思っていましたし、“何を思い託していくのか”、そういうことに僕たちは向き合っていかなければいけないのだろうなと思っていました。

僕は皆さんと一緒にこの先の夢の続きを見続けたいなと心から思っています。

約3ヶ月半、本当にありがとうございました！

＜中条耕一役・目黒蓮＞

僕は今回、ナレーションは1話からやらせていただいていましたが、出演は4話の後半からで、こういう形で作品に関わらせていただく経験が今までなかったので、すごい緊張感が自分の中ではありました。

でも、本当に周りの皆さんに助けられて、妻夫木さんはいつでも僕を守ってくれるような、温かい目線でずっと見守ってくださってて、すごく心強く現場にいることができましたし、（佐藤）浩市さんや塚原監督からもお芝居で色々なことを学ばせていただき、お芝居という面で自分なりに新たなものを見つけ出すことができ、継承を受けることができた現場でした。

この現場で受け取ったものを、次は自分が誰かに受け渡していけるような、そんな大きな人になれるように、これからも頑張っていきたいなと思います。本当に素敵な作品、現場に出会えて幸せでした！ ありがとうございました。

こだわった先にある表現は、こんなに美しいものなのだと



日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（c）TBSスパークル／TBS

＜野崎加奈子役・松本若菜＞

あっという間の3ヶ月半でした。

妻夫木さんをはじめキャストの皆さん、そしてスタッフの皆さんが本当に細部にわたるまで、一つ一つを丁寧に作られていて、それを私も感じながら日々過ごしていました。

神は細部に宿ると言いますが、本当こだわった先にある表現というのはこんなに美しいものなのだと、本当に身をもって改めて感じました。

そして、この作品に携われたこと、私は本当に誇りに思っています。本当に本当に楽しかった3ヶ月半でした。ありがとうございました！

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。

競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれました。