「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」の抽選販売が決定！ 「再チャンス嬉しい」「神対応すぎ」とSNSで話題
「ボンボンドロップシール」の公式Xが、12月16日（火）に更新。大人気商品の「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」の抽選販売を開始したことを報告した。SNSでは、「再チャンス嬉しい」「神対応すぎ」「当たれば最高のクリプレ」など話題となっている。
【写真】再販うれしい！ 「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」の応募方法をチェック
■個数制限は？
「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シール交換のアイテムとして注目を集めており、人気キャラクターのデザインを中心に売り切れ続出で入手困難な状況が続いている。
公式Xは、「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」の前回の抽選販売にて、当選するも300名近くの人の購入がなかったと明かし「急遽臨時で抽選販売いたします！」と発表。12月16日（火）正午より受付を開始した。
今回抽選販売が決定したのは今年11月に発売された全4種。モモンガと古本屋のデザインに加えて、ちいかわたちの笑顔を集めたデザインと、各キャラクターが思い思いのポーズを決めているデザインがラインナップにそろう。
商品は、4種セットを1人1セットまで購入可能。抽選申込みは専用フォームにて12月17日（水）23時59分まで受け付けており、当選者にのみ後日メールが届くという。
なお、「ボンボンドロップシール」は現在、全種類の増産体制に入っており、12月中旬頃にディズニーやスヌーピーなどの商品が発売予定。これまで登場していないキャラクターなどの商品化も多数準備しているようだ。
引用：「ボンボンドロップシール」公式X（@bonbon_drop）
