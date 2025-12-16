¡ÖÎø¶õ¡×¶¦±é¤«¤é18Ç¯¡ÄÇÈÎÜ¤ÈÃæÂ¼ÁóàÎø¶õ¥Ô¡¼¥¹áºÆ¸½¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö·ã¥¨¥â¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖÆ±¤¸¥Ý¡¼¥ºÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Áó(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¸ø³«¤·¤¿àÎø¶õ¥Ý¡¼¥ºá¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÃæÂ¼¤ÏÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¤Î1Ëç¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï±¦¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡¢º¸¼ê¤Ç¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎø¶õ¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤ÍÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÎø¶õ¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÎø¶õ¤¹¤®¤Þ¤¹µã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÎø¶õ¥Ý¡¼¥º¥¨¥â¤¤¡×¡Ö·ã¥¨¥â¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÇÈÎÜ¤ä¤ó¤âÃæÂ¼Áó¤¯¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö18Ç¯¸å¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¤¡¡×¡ÖÁó¤¯¤ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»ÅÊýÅö»þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤À¤±ÅÁ¤ï¤ë¤ä¤Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥±¡¼¥¿¥¤¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¿·³À·ë°á¼ç±é¡ÖÎø¶õ¡×(2007Ç¯)¤Ç¡¢ÇÈÎ±¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ²Å¤Î¿ÆÍ§¡¦¥¢¥ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Èþ²Å¤ÎÎø¿Í¤Ç¹°¼ù¡Ê¸Î¡¦»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¡Ë¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Î¥¾¥à¤òÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ä¤È¥Î¥¾¥à¤ÏÎø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÎø¶õ¡×¤Î³Ø±àº×¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£