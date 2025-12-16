¡ÖÅçÂÞ´²»Ò¡Ä!?¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉ±àºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö²Ä°¦¤µ100ÅÀËþÅÀ¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡ª
¡¡12ºÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²Î¼ê¤¬41ºÐ¤Ë¡Ä¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿àºÇ¿·»Ñá¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®ÅÔ»ÔÅÁÀâ ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ 2025 Åß¤Î²øÃÌSP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSPEED¡×¤ÎÅçÂÞ´²»Ò(²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡ÅçÂÞ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÅçÂÞ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÃÖÊª¤ò¿¿»÷¤ë¤è¤¦¤ËàÇ¥Ý¡¼¥ºá¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤¿¤ï¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡Ä!?¡×¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÅçÂÞ´²»Ò½Ð¤Æ¤¿¤±¤ÉÅÓÃæ¤Þ¤ÇÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ö¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï13ºÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢41ºÐ¤À¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¤«¤ï¤¤¤¤Ç¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö²Ä°¦¤µ100ÅÀËþÅÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖSPEED¡×¤È¤·¤Æ12ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÅçÂÞ¤Ï¡¢1999Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖAS TIME GOES BY¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ò·Ð¤Æ¥½¥í³èÆ°¤òÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£